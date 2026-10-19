В Башкирии сохранится прохладная погода без осадков

По информации Башгидромета, во вторник, 20 октября, ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем по востоку порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1, -6°, днем +5, +10°.

В среду, 21 октября, осадков также не будет. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью по востоку порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, -5°, местами до +5°, днем +9, +14°.

В четверг, 22 октября, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, местами до +5°, днем +9, +14°.