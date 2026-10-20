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14:04 (UTC+5), 20 Октября 2026

В Уфе счет за ЖКУ на 12,7 млн рублей исправят

Жильцы узнали причину начисления гигантской суммы за коммуналку.

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Счет на 12,7 млн рублей уже удалили
Счет на 12,7 млн рублей уже удалили
Фото: Мария | для ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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Жительница Уфы Мария, о которой ранее сообщал «Башинформ», рассказала подробности того, что привело к появлению астрономического счёта на 12,7 млн рублей.

По её словам, сегодня представители управляющей компании пришли к ней домой вместе с бухгалтером, директором и главным инженером. Они осмотрели приборы учёта, сверили показания и составили акт — всё было зафиксировано документально.

Как выяснилось, предварительной причиной случившегося стал технический сбой.

«Все дело с учетом данных до запятой и после нее. В приложении хоть и есть функция ставить запятую, но она почему-то не была учтена. И получилась такая сумма, – объяснила уфимка. – У УК сейчас нет программиста, раньше он оперативно корректировал такие сбои».

Кроме того, вчера в ситуацию оперативно вмешался Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору: замруководителя ведомства лично приехал проверять работу офиса управляющей компании. После этого специалисты УК начали срочную корректировку данных.

Мария надеется получить исправленный счёт уже в ближайшее время. 

Видео: Мария | для ИА "Башинформа"
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