В Уфе счет за ЖКУ на 12,7 млн рублей исправят

Жительница Уфы Мария, о которой ранее сообщал «Башинформ», рассказала подробности того, что привело к появлению астрономического счёта на 12,7 млн рублей.
По её словам, сегодня представители управляющей компании пришли к ней домой вместе с бухгалтером, директором и главным инженером. Они осмотрели приборы учёта, сверили показания и составили акт — всё было зафиксировано документально.
Как выяснилось, предварительной причиной случившегося стал технический сбой.
«Все дело с учетом данных до запятой и после нее. В приложении хоть и есть функция ставить запятую, но она почему-то не была учтена. И получилась такая сумма, – объяснила уфимка. – У УК сейчас нет программиста, раньше он оперативно корректировал такие сбои».
Кроме того, вчера в ситуацию оперативно вмешался Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору: замруководителя ведомства лично приехал проверять работу офиса управляющей компании. После этого специалисты УК начали срочную корректировку данных.
Мария надеется получить исправленный счёт уже в ближайшее время.
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