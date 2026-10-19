Кошмар пенсионера: в УК Уфы разберутся с начислением в 12,7 млн рублей

Жительница жилого дома Мария была шокирована: вчера днем ей выставили счет за коммунальные услуги на баснословные 12,7 млн рублей. Обычно её платёж не превышал 3,5-6 тысяч рублей, а в прошлом месяце даже была переплата. Долгов у жильцов данной квартиры нет.

Сначала женщина подумала, что сумма составляет всего 12 тысяч, и удивилась такому росту, но присмотревшись внимательнее, увидела, что цифра на порядок выше ожидаемой.

«Шок! На эти деньги можно купить квартиру в центре города! — сказала журналисту «Башинформа» Мария. — Мы уверены, что произошла ошибка, так как всегда вовремя оплачиваем коммуналку».

В управляющей компании информагентству сообщили, что бухгалтер выйдет завтра и разберётся, что действительно произошло с начислением. Вероятные причины ошибки — сбой программы или неверно отправленные показания приборов учёта.

«Разберёмся, почему так получилось», — сказали в управляющей компании.

Мария уже обратилась за консультацией к юристу и готовит документы для Госжилинспекции. Специалисты советуют сохранять все чеки, фиксировать обращение в УК и при необходимости подавать письменную претензию.

«Если ситуация не разрешится полюбовно, нужно собирать доказательства и быть готовым идти в суд», — дал совет правозащитник.