Уфимке пришел счет за ЖКУ на 12,7 млн рублей

Женщина получила квитанцию за коммунальные услуги для двухкомнатной квартиры на сумму 12,7 млн рублей. Ранее ее ежемесячные платежи не превышали 6 тысяч рублей, и долгов у нее не было, сообщает «Честный репортаж».

Управляющая компания уже начала проверку и пообещала исправить ошибку. Уфимка готовит документы для обращения в Госжилинспекцию. Специалисты советуют в таких случаях сохранять все квитанции и фиксировать обращения в УК.

Ранее в Башкирии в сентябре товарных кредитов взяли меньше на 7%.