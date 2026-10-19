Уфимке пришел счет за ЖКУ на 12,7 млн рублей

Женщина получила квитанцию за коммунальные услуги для двухкомнатной квартиры на сумму 12,7 млн рублей. Ранее ее ежемесячные платежи не превышали 6 тысяч рублей, и долгов у нее не было, сообщает «Честный репортаж».
Управляющая компания уже начала проверку и пообещала исправить ошибку. Уфимка готовит документы для обращения в Госжилинспекцию. Специалисты советуют в таких случаях сохранять все квитанции и фиксировать обращения в УК.
Ранее в Башкирии в сентябре товарных кредитов взяли меньше на 7%.
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