В Башкирии в сентябре товарных кредитов взяли меньше на 7%

В Башкирии спрос на «кредиты на кассе» за сентябрь снизился на 7%, по данным Объединённого кредитного бюро. В августе перед началом делового и учебного сезонов жители региона оформили в магазинах 8,42 тыс. кредитов, а в сентябре 7,87 тыс. Средний чек сохраняет уровень около 65 тыс. рублей.
Для сравнения: самые крупные займы на кассе в Москве — 79 тыс. руб. и на Чукотке — 76 тыс. руб.
Всего за 9 месяцев в республике оформлено 62,17 тыс. товарных кредитов на 3,85 млрд руб. Этот вид кредитования заметно оживлённее, чем в прошлом году: например, за весь 2025-й жители Башкирии взяли 67,8 тыс. кредитов «на кассе» средним чеком порядка 60,5 тыс. руб. Средняя ПСК (полная стоимость кредита) в конце прошлого года составляла 25,4%, в сентябре 2026 — 25,3%.
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