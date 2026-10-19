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10:32 (UTC+5), 19 Октября 2026

В Башкирии в сентябре товарных кредитов взяли меньше на 7%

Всего в магазинах оформлено менее 8 тысяч договоров.

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Андрей Старостин Архив ИА «Башинформ»
Фото: Андрей Старостин | Архив ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

В Башкирии спрос на «кредиты на кассе» за сентябрь снизился на 7%, по данным Объединённого кредитного бюро. В августе перед началом делового и учебного сезонов жители региона оформили в магазинах 8,42 тыс. кредитов, а в сентябре 7,87 тыс. Средний чек сохраняет уровень около 65 тыс. рублей.

Для сравнения: самые крупные займы на кассе в Москве — 79 тыс. руб. и на Чукотке — 76 тыс. руб.

Всего за 9 месяцев в республике оформлено 62,17 тыс. товарных кредитов на 3,85 млрд руб. Этот вид кредитования заметно оживлённее, чем в прошлом году: например, за весь 2025-й жители Башкирии взяли 67,8 тыс. кредитов «на кассе» средним чеком порядка 60,5 тыс. руб. Средняя ПСК (полная стоимость кредита) в конце прошлого года составляла 25,4%, в сентябре 2026 — 25,3%.

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