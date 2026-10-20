В семье участника СВО из Башкирии родился восьмой ребенок

В семье Ильдара и Эльвиры Хафизовых из Калтасинского района родился восьмой ребенок. Мальчику дали необычное и звучное имя – Алламир. Первый документ сына родители получили в торжественной обстановке в районном ЗАГСе.

Глава семьи Ильдар Хафизов – демобилизованный участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, активный общественник и член Ассоциации ветеранов СВО. Поэтому с важным событием в жизни новоиспеченных родителей пришли поздравить и представители штаба имени Шаймуратова, сообщил глава районной администрации Семен Цедилкин.

Ранее стало известно, что в семье Валиахметовых из Федоровского района Башкирии родился седьмой ребёнок.