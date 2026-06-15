В семье Валиахметовых из Башкирии родился седьмой ребенок

У Вадима Александровича и Надежды Федоровны Валиахметовых 8 июня родился сын Леонид.
«Рождения Леонида с нетерпением ждали пять сестёр - Анастасия, Полина, Марина, Анна, Мария и старший брат Ярослав, которые встретили младшего брата с радостью и заботой, — рассказали в пресс-службе Госкомюстиции РБ. — Супруги Валиахметовы стараются создать уютную атмосферу дома, где каждый ребёнок чувствует себя любимым и защищённым».
Ранее Башинформ сообщил о том, что в семье Идрисовых из Белорецкого района родился десятый ребенок.
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