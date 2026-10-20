В селе Башкирии устранили последствия крупной аварии на водопроводе

В селе Акъяр Хайбуллинского района полностью восстановили водоснабжение после крупной аварии. Напомним, накануне на насосных станциях произошла утечка. Аварийная бригада сразу приступила к устранению последствий, временно приостановив подачу ресурса. Чтобы сельчане смогли запастись водой, ее подавали по определённому графику. А сегодня с 8.00 вновь возобновились ремонтные работы.
«Аварийно-восстановительные работы на водопроводе завершены. Водоснабжение восстановлено в полном объеме», – сообщил глава районной администрации Ильмир Кутуев.
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