В Башкирии устраняют последствия аварии на водопроводе

Глава Хайбуллинского района Ильмир Кутуев обратился к жителям Акъяра. Он сообщил, что специалисты уже занимаются ремонтом.

«Точное время завершения работ пока назвать сложно — ситуация требует времени. Мы будем держать вас в курсе и сообщим, как только появится новая информация, — пообещал глава района. — Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Спасибо за терпение!»

Ранее мы писали, что в девяти районах Башкирии обновлены системы центрального водоснабжения.