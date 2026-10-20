В Башкирию пришло осеннее похолодание

По данным Башгидромета, в ближайшие дни жителей региона ждет настоящая осенняя погода с существенными перепадами температур.

Минувшей ночью столбики термометров опустились до -1, -6 градусов. Днем сегодня ожидается северо-западный умеренный ветер, днем по востоку порывы до сильного. Температура воздуха составит +5, +10°.

В ночь на среду, 21 октября, похолодает до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Ветер будет переменным, слабым, без существенных осадков.

В четверг, 23 октября, похолодание сохранится. Ночью температура составит 0, -5 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. Ветер сменит направление на южное и юго-западное. Осадков не ожидается.

К выходным, 24–25 октября, существенных изменений не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит от -1 до -2 градусов, днем +9 градусов.

По прогнозу Гисметео, холодный период будет недолгим. Уже к началу следующей недели температурный фон начнет повышаться, возвращаясь к значениям, близким к климатической норме для третьей декады октября.

Ранее жителям Башкирии рассказали, как будем отдыхать в ноябре.