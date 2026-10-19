Жителям Башкирии рассказали, как будем отдыхать в ноябре

— День народного единства в этом году выпадает на середину недели, поэтому отдыхать будем только в сам праздник. Это касается как работников с пятидневной, так и шестидневной рабочей неделей, — пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова. — Продолжительность работы во вторник 3 ноября сокращается на один час. Если у сотрудника отпуск «захватывает» 4 ноября, отдых продлевается на один день.

Для всех работников, которые будут заняты в нерабочий праздничный день, предусмотрена оплата труда в двойном размере.

Привлечение к работе сотрудника, для которого 4 ноября является выходным, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев, оплата производится в двойном размере либо предоставляется отгул. Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

Ранее «Башинформ» рассказывал, когда выгоднее брать отпуск в 2027 году.