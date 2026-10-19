Когда выгоднее брать отпуск в 2027 году

Отпуск в 2027 году выгоднее всего взять в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. Об этом в интервью ТАСС заявили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Выгоднее всего оформлять отпуск в те месяцы, где меньше праздничных дней, где больше дней рабочих. Мы знаем, что праздничных дней у нас много в январе, и это прекрасно, в мае, и это тоже прекрасно. А вот, например, оформить отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре либо в декабре 2027 года, где много рабочих дней в месяце, — выгоднее», — сказала депутат Элеонора Кавшар.
По её словам, несмотря на наличие праздника в марте — Международного женского дня, рабочих дней в этом месяце всё равно больше, чем, например, в январе или мае.
Как поясняет ТАСС, речь идёт о сотрудниках, получающих фиксированный оклад. Дело не в размере отпускных, а в зарплате за оставшуюся от отпуска часть месяца: чем меньше рабочих дней в месяце, тем «дороже» пропуск каждого из них.
Ранее сообщалось, как жители Башкирии будут отдыхать в 2027 году.
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