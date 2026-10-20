Многодетный отец из Башкирии защищает небо республики от БПЛА

ЦУР Башкортостана в рамках проекта «Свои люди» рассказал о ведущем советнике отдела аналитического сопровождения регионального минземимущества Элине Байбуриной.

Ее супруг Марсель вступил в ряды мобильных огневых групп для защиты неба республики от налетов беспилотников и дронов. Известно, что семья воспитывает четверых детей.

«Мой муж — настоящий герой, отслуживший 20 лет в органах МВД. Любовь и счастье — в каждом дне», — поделилась Элина Байбурина.

Ранее из Уфы на СВО отправили гуманитарный груз для военнослужащих.