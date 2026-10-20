Историк из Челябинска выяснил, кому заказывал музыку Иван Грозный 

Как сообщило 1obl.ru со ссылкой на ученого, в канонах служб Маркела зашифрована подпись автора: из первых букв строк складывается слово «МРКЛ», а в подписанных «другим творцом» фрагментах — «ЛКРМ» (то же имя в обратном порядке).
«Атрибуция песнопений Маркелу Безбородому носит определенную степень условности. Мы можем говорить о высокой степени достоверности наших предположений. Но так или иначе очевидно значение этого мастера в развитии древнерусской гимнографии и певческого искусства», — отметил Парфентьев.
По информации исследователя, во времена Маркела линейная система нот на Руси еще не была известна — мелодии записывались «крюками». Кроме того, ученый полагает, что Иван Грозный обладал низким басом.
Напомним, в Башкирии отметят 100-летие автора башкирской азбуки Абдрахмана Галлямова.
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