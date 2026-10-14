В Башкирии отметят 100-летие автора башкирской азбуки Абдрахмана Галлямова

В 2026 году Башкортостан отметит 100 лет со дня рождения выдающегося языковеда, педагога-методиста, заслуженного учителя школы Башкирской АССР Абдрахмана Абдрахимовича Галлямова. Юбилейные мероприятия пройдут по всей республике.

Завтра, 15 октября, в день рождения учёного, методическая встреча состоится на его малой родине — в школе села Кусеево Баймакского района. В этот же день Всемирный курултай (конгресс) башкир проведёт зональный онлайн-семинар по внедрению наглядных учебных пособий «Живое слово». 21 октября в Уфе пройдёт Международная научно-практическая конференция «Развитие современного филологического образования: традиции, инновации, перспективы», по итогам которой издадут сборник научных трудов.

В ноябре программа продолжится творческими встречами. 10 ноября в Уфе состоится встреча с Фанией Сынбулатовой на тему «„Әлифба“ от Абдрахмана Галлямова до наших дней». В школах и библиотеках республики организуют тематические выставки, литературные вечера и классные часы, а министерство просвещения проведёт конкурс на лучшие учебные пособия с учётом региональных и этнокультурных особенностей.

Самым душевным событием обещает стать конкурс семейных видеороликов «Мы читаем „Әлифба“ всей семьёй». В дошкольных организациях родители вместе с детьми запишут видео с чтением страниц первого букваря. Завершат юбилейный год круглый стол «Алифба: от истоков к современности» и школьные мероприятия «Праздник Алифбы».

Справка ИА «Башинформ»

Абдрахман Галлямов родился 15 октября 1926 года в деревне Кусеево Баймакского района. Он прошёл путь от школьного учителя до ведущего методиста и посвятил жизнь созданию цельной системы преподавания башкирского языка. С 1958 года формировал учебные программы, в 1967 году защитил диссертацию под руководством Джалиля Киекбаева.

Главное наследие учёного — башкирский букварь «Әлифба». Впервые изданный в 1962 году, он переиздавался 46 раз вплоть до 2008 года, а в 1974 году был удостоен диплома международной Лейпцигской книжной ярмарки. Всего Галлямов создал более 40 научных и методических трудов, первым в республике составил сборник дидактических материалов по развитию речи и выпустил уникальную фонохрестоматию на 54 грампластинках. За вклад в народное образование награждён медалью К. Д. Ушинского.

Скончался 19 февраля 1989 года.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров показал новую серию обучающего мультсериала «Әлифба».