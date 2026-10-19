В Башкирию на этой неделе придет похолодание

В республике на этой неделе ожидается значительное похолодание. После короткого потепления в середине месяца, когда воздух прогревался до +20 градусов, в регион приходит холодный атмосферный фронт.

В понедельник, 19 октября, днем прогнозируется до +8, +13 °C.

Во вторник, 20 октября, ночью столбики термометров опустятся до 0 °C. Днем будет около +6, +11 °C. Ветер сменит направление на западное.

В среду, 21 октября, днем +9, +14 °C, ночью +2, -3 °C.

Осадков в этот период не ожидается.

Ранее спасатели предупреждали о чрезвычайной пожароопасности в регионе.