В Башкирию на этой неделе придет похолодание

В республике на этой неделе ожидается значительное похолодание. После короткого потепления в середине месяца, когда воздух прогревался до +20 градусов, в регион приходит холодный атмосферный фронт.
В понедельник, 19 октября, днем прогнозируется до +8, +13 °C.
Во вторник, 20 октября, ночью столбики термометров опустятся до 0 °C. Днем будет около +6, +11 °C. Ветер сменит направление на западное.
В среду, 21 октября, днем +9, +14 °C, ночью +2, -3 °C.
Осадков в этот период не ожидается.
Ранее спасатели предупреждали о чрезвычайной пожароопасности в регионе.
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