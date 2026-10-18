В Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожароопасность

Завтра, 19 октября, в республике прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, порывы ветра до 17 метров в секунду. Местами ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее местами.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила. В частности, пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям следует снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений и обгонов.

Ранее синоптики сообщили о том, что аномально теплая погода в Башкирии завершается.