Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

По данным Башгидромета, сегодня в республике без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21°.
В понедельник, 19 октября, ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +3, +8°, днем +8, +13°, по юго-востоку до +18°.
Во вторник, 20 октября, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +6, +11°.
Ранее синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в ноябре.
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