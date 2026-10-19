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17:11 (UTC+5), 19 Октября 2026

В Башкирии выявили более 20 новых случаев незаконной рубки леса

В министерстве лесного хозяйства Башкирии подвели итоги оперативно-профилактической операции «Лес».

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Масштабная акция, направленная на пресечение и предотвращение незаконных рубок, проводилась в регионе с 14 сентября по 12 октября, в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В ходе очередной операции «Лес» проведено 175 совместных с правоохранителями и общественниками рейдов, в которых участвовали в общей сложности 522 человека. Проверены 179 грузовиков и другой автотранспортной техники, перевозивших более 1,6 тысячи кубических метров древесины. Из них задержаны 14 транспортных средств, перевозивших более 90 кубометров древесины с нарушением требований лесного законодательства.

«Операция „Лес“ позволяет выявлять факты незаконной рубки и перевозки древесины, а также принимать меры для привлечения нарушителей к ответственности. Благодаря очередной оперативно-профилактической операции, удалось выявить в регионе 24 случая незаконной рубки. Объём незаконно заготовленной древесины превысил 115 кубических метров», — добавил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил лучших работников лесного хозяйства, сообщал Башинформ

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