В Башкирии наградили работников лесного хозяйства

Министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов отметил, что благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов», в отрасль было привлечено более 1 млрд рублей, закуплено свыше 1100 единиц техники, площадь лесных пожаров сокращена в 8 раз, в 2 раза снижены объемы незаконных рубок. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2026 году привлечено еще 278 млн рублей.

Кроме того, ведомство направило в зону СВО 4 тысячи кубометров леса и обеспечило дровами более 19 тысяч семей бойцов.

В ходе торжественной церемонии Радий Хабиров обратился к работникам лесной отрасли с особыми словами благодарности.