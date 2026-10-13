В Башкирии наградили работников лесного хозяйства

2 октября в Башкортостане отметили двойной праздник — День работников леса и 60-летие со дня образования министерства лесного хозяйства республики.
Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава региона Радий Хабиров подчеркнул особую значимость отрасли для экологии региона, отметив, что 40% территории Башкортостана покрыто лесами, и республика несет огромную ответственность за их сохранение.
В честь праздника руководитель региона вручил государственные награды работникам лесного хозяйства РБ.
Медалью «От благодарного народа Башкортостана» наградили заместителя директора Туймазинского лесхоза Алсу Назмутдинову.
Почётные звания «Заслуженный лесовод Республики Башкортостан» получили: участковый по Белебеевскому и Туймазинскому лесничествам Сергей Антошкин; ведущий специалист‑эксперт Белебеевского межрайонного территориального отдела минлесхоза РБ Динар Залилов; начальник отдела по Белорецкому лесничеству управления лесничествами Азамат Исмагилов; участковый лесничий по Абзелиловскому лесничеству Ахтям Файзуллин.
Министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов отметил, что благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов», в отрасль было привлечено более 1 млрд рублей, закуплено свыше 1100 единиц техники, площадь лесных пожаров сокращена в 8 раз, в 2 раза снижены объемы незаконных рубок. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2026 году привлечено еще 278 млн рублей.
Кроме того, ведомство направило в зону СВО 4 тысячи кубометров леса и обеспечило дровами более 19 тысяч семей бойцов.
В ходе торжественной церемонии Радий Хабиров обратился к работникам лесной отрасли с особыми словами благодарности.
«На специальной военной операции, как ни парадоксально, очень востребованы лесопиломатериалы. Если, наверное, когда-то мы посчитаем, сколько мы туда леса отвезём, наверное, городок можно построить. Поэтому спасибо вам за эту часть вашей работы, и мы её будем продолжать, потому что это не быт, не комфорт, прежде всего спасение жизни наших ребят», - сказал он.
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