В Башкирии выросло число молодых ученых

Все больше молодых людей в Башкортостане решают связать свою жизнь с наукой. За два года число ученых в возрасте до 29 лет в республике выросло почти на 40 человек, теперь их более 900. Глава Башкирии Радий Хабиров в своем посте в соцсетях назвал это очень достойным результатом.

«Чем больше талантливой молодежи будет заниматься развитием науки и технологий, тем больших успехов добьется наша республика и наша страна. Мы хорошо это понимаем. А потому вкладываем в эту сферу много сил и энергии. Работу ведем в том числе в рамках Десятилетия науки и технологий, которое объявил наш Президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Радий Хабиров.

Одна из ключевых площадок — Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. В нем размещаются 24 лаборатории, включая молодежные. Уже сейчас результаты исследований, которые здесь проводят, научные разработки находят применение в практике — в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, многих других отраслях.

«Мы продолжаем помогать нашим молодым ученым и преподавателям высшей школы улучшать жилищные условия. Субсидии из бюджета республики на решение этого важного вопроса за пять лет получили 133 человека. Более 500 человек прошли стажировки в ведущих научно-образовательных учреждениях России и за рубежом. Эту поддержку мы также будем оказывать и дальше», — пообещал руководитель региона.

По его словам, скоро завершится строительство второй очереди Межвузовского кампуса.

«Уверен, его открытие сделает нашу республику еще более привлекательной для молодых ученых, в том числе из других регионов и государств. И конечно, для тех наших ребят, кто пока раздумывает о своем будущем. Не сомневайтесь. Давайте вместе двигать нашу республику и нашу страну вперед», — подытожил Радий Хабиров.

Ранее мы сообщали, что Башкирия укрепила позиции в научно-технологическом развитии.