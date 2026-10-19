Башкирия укрепила позиции в научно-технологическом развитии

Также по итогам 2024 года Башкирия оказалась на 7-м месте нацрейтинга научно-технологического развития субъектов страны от минобрнауки — результат региона составил 146,61 балла. Известно, что рейтинг включает 40 показателей в трех блоках — качество работы органов власти, условия для наукоемкого бизнеса и исследовательскую среду.

По мнению политолога, кандидата политических наук Артура Сулейманова, улучшение позиций республики связано с системной поддержкой науки и образования на высшем уровне и личным вниманием Главы РБ Радия Хабирова.

«В республике госпрограмма НТР связывает поддержку исследований с отраслевыми и технологическими приоритетами региона. Одним из ключевых проектов этой политики стал Межвузовский кампус. Он рассчитан на свыше 4 тысячи мест и станет одним из крупнейших студенческих кампусов страны. Уже введены IQ-парк и Геномный центр. Геномный центр работает с апреля 2025 года, а главное здание кампуса планируется сдать до конца 2026 года. Кампус создаёт условия для совместной работы университетов, научных организаций и предприятий, а также для перехода от исследований к разработкам, востребованным экономикой. Четыре вуза республики участвуют в программе академического лидерства „Приоритет-2030“. На исследования и разработки благодаря этому направляется более 1 млрд руб.», — поделился Сулейманов в беседе с ИА «Башинформ».

Как отметил эксперт, сегодня Башкирия является одним из лидеров в РФ по мерам поддержки ученых.

«В республике предоставляются гранты на открытие лабораторий, финансируются стажировки и предусмотрены меры для улучшения жилищных условий. Такая поддержка помогает развивать исследовательские команды, привлекать специалистов и закреплять компетенции в республике. Студенты и молодые учёные получают возможность работать с лабораториями и прикладными задачами, готовясь к работе в приоритетных отраслях», — пояснил он.

Следующим этапом научно-технологического развития республики должно стать ускорение цифровизации, считает Сулейманов.

«После развития научной и образовательной инфраструктуры важной задачей становится более широкое применение цифровых решений и искусственного интеллекта в ключевых отраслях. Это позволяет собирать отраслевые инициативы в единую повестку и переходить к внедрению цифровых продуктов в экономике, социальной сфере и госуправлении. Практический результат этого этапа — решения, которые отвечают задачам предприятий и жителей, и подготовка собственных специалистов для их разработки и применения», — подчеркнул политолог.

Ранее в Башкирии расширили программу НТР.