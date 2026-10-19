Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
17:38 (UTC+5), 19 Октября 2026

Башкирия укрепила позиции в научно-технологическом развитии

Республика заняла 13-ю строчку авторитетного рейтинга научно-технологического развития регионов России, подготовленного экспертами РИА Новости. За минувший год региону удалось подняться на два пункта (в 2025-м Башкортостан находился на 15-й позиции рейтинга).

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
Прослушать статью:

Также по итогам 2024 года Башкирия оказалась на 7-м месте нацрейтинга научно-технологического развития субъектов страны от минобрнауки — результат региона составил 146,61 балла. Известно, что рейтинг включает 40 показателей в трех блоках — качество работы органов власти, условия для наукоемкого бизнеса и исследовательскую среду.

По мнению политолога, кандидата политических наук Артура Сулейманова, улучшение позиций республики связано с системной поддержкой науки и образования на высшем уровне и личным вниманием Главы РБ Радия Хабирова.

«В республике госпрограмма НТР связывает поддержку исследований с отраслевыми и технологическими приоритетами региона. Одним из ключевых проектов этой политики стал Межвузовский кампус. Он рассчитан на свыше 4 тысячи мест и станет одним из крупнейших студенческих кампусов страны. Уже введены IQ-парк и Геномный центр. Геномный центр работает с апреля 2025 года, а главное здание кампуса планируется сдать до конца 2026 года. Кампус создаёт условия для совместной работы университетов, научных организаций и предприятий, а также для перехода от исследований к разработкам, востребованным экономикой. Четыре вуза республики участвуют в программе академического лидерства „Приоритет-2030“. На исследования и разработки благодаря этому направляется более 1 млрд руб.», — поделился Сулейманов в беседе с ИА «Башинформ».

Как отметил эксперт, сегодня Башкирия является одним из лидеров в РФ по мерам поддержки ученых.

«В республике предоставляются гранты на открытие лабораторий, финансируются стажировки и предусмотрены меры для улучшения жилищных условий. Такая поддержка помогает развивать исследовательские команды, привлекать специалистов и закреплять компетенции в республике. Студенты и молодые учёные получают возможность работать с лабораториями и прикладными задачами, готовясь к работе в приоритетных отраслях», — пояснил он.

Следующим этапом научно-технологического развития республики должно стать ускорение цифровизации, считает Сулейманов.

«После развития научной и образовательной инфраструктуры важной задачей становится более широкое применение цифровых решений и искусственного интеллекта в ключевых отраслях. Это позволяет собирать отраслевые инициативы в единую повестку и переходить к внедрению цифровых продуктов в экономике, социальной сфере и госуправлении. Практический результат этого этапа — решения, которые отвечают задачам предприятий и жителей, и подготовка собственных специалистов для их разработки и применения», — подчеркнул политолог.

Ранее в Башкирии расширили программу НТР.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru