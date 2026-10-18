Жителей Башкирии ждут на сельскохозяйственных ярмарках

Сегодня в некоторых городах и районах Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, стартовавшие на этой неделе 16 октября.

За три дня, с 16 по 18 октября, организовано 59 ярмарочных площадок, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

Так, например, в Уфе приобрести сезонные овощи, фрукты и башкирский мед можно на следующих площадках:

— на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей;

— на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина;

— на площадках по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;

— на площади перед Дворцом спорта;

— на площади перед Дворцом молодежи;

— на площади имени Серго Орджоникидзе.