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12:16 (UTC+5), 16 Октября 2026

Жителей Уфы пригласили на ярмарки выходного дня

В Уфе 17 и 18 октября состоятся сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в мэрии.

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Галина Бахшиева архив ИА «Башинформ»
Фото: Галина Бахшиева | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Уфимцы смогут купить натуральные свежие продукты напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.

В субботу, 17 октября, ярмарочная торговля развернется на следующих площадках:
— на участке автодороги по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Новороссийской);
— на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей;
— на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина;
— на площадках по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;
— возле парка «Волна» по ул. Ахметова;
— на площади перед Дворцом спорта;
— на площади перед Дворцом молодежи;
— на площади имени Серго Орджоникидзе.

«В воскресенье ярмарки продолжатся на тех же площадках, за исключением улицы Правды и парка „Волна“», — добавили в мэрии Уфы.

Как ранее сообщал Башинформ, с 16 по 18 октября в 41 городе и районе Башкирии состоятся сельхозярмарки. За эти три дня в городах и районах республики будет организовано в общей сложности 59 ярмарочных площадок.

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