Жителей Уфы пригласили на ярмарки выходного дня

Уфимцы смогут купить натуральные свежие продукты напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.

В субботу, 17 октября, ярмарочная торговля развернется на следующих площадках:

— на участке автодороги по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Новороссийской);

— на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей;

— на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина;

— на площадках по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;

— возле парка «Волна» по ул. Ахметова;

— на площади перед Дворцом спорта;

— на площади перед Дворцом молодежи;

— на площади имени Серго Орджоникидзе.

«В воскресенье ярмарки продолжатся на тех же площадках, за исключением улицы Правды и парка „Волна“», — добавили в мэрии Уфы.

Как ранее сообщал Башинформ, с 16 по 18 октября в 41 городе и районе Башкирии состоятся сельхозярмарки. За эти три дня в городах и районах республики будет организовано в общей сложности 59 ярмарочных площадок.