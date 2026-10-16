В 41 городе и районе Башкирии состоятся сельхозярмарки

В течение трех дней, с 16 по 18 октября, ярмарки состоятся в 41 муниципалитете республики. Традиционно на таких ярмарках можно купить сезонные овощи и фрукты, мед и другие натуральные продукты местного производства.

За эти три дня в городах и районах республики будет организовано в общей сложности 59 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее в Стерлитамакском районе Башкирии прошел второй республиканский фестиваль хлеба «Сумбуля», сообщал Башинформ.