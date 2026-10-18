В Башкирии задержали рекордное количество нетрезвых водителей

Как сообщил главный госавтоинспектор региона, за минувшие сутки сотрудниками ГАИ выявлено более 1400 нарушений Правил дорожного движения. Отстранены 76 водителей, находившихся в состоянии опьянения.
«Двое из них повторно допустили управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — констатировал Севастьянов и пояснил, что для таких водителей предусмотрена уже уголовная ответственность.
Кроме того, сотрудниками ДПС зафиксировано 46 фактов непредоставления преимущества пешеходам.
«Безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения, а пренебрежение законом может стоить не только водительского удостоверения, но и человеческой жизни», — заявил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Ранее в ГАИ Башкирии назвали участки трасс, где массово проверяют водителей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.