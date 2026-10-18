В Башкирии задержали рекордное количество нетрезвых водителей

Как сообщил главный госавтоинспектор региона, за минувшие сутки сотрудниками ГАИ выявлено более 1400 нарушений Правил дорожного движения. Отстранены 76 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

«Двое из них повторно допустили управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — констатировал Севастьянов и пояснил, что для таких водителей предусмотрена уже уголовная ответственность.

Кроме того, сотрудниками ДПС зафиксировано 46 фактов непредоставления преимущества пешеходам.

«Безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения, а пренебрежение законом может стоить не только водительского удостоверения, но и человеческой жизни», — заявил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Ранее в ГАИ Башкирии назвали участки трасс, где массово проверяют водителей.