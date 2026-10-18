Названы участки трасс в Башкирии, где массово проверяют водителей

«Сегодня сотрудники Госавтоинспекции несут службу на ключевых участках федеральных и республиканских трасс:
— на 1307 и 1475 км автодороги М-5 „Урал“;
— на 103 км автодороги Уфа — Янаул;
— на 6 и 101 км подъезда к М-12 по автодороге Р-240», — уточнил Севастьянов.
Рейды ГАИ направлены на повышение безопасности дорожного движения и профилактику грубых нарушений Правил дорожного движения.
«Помните, эти меры проводятся исключительно ради вашей безопасности и безопасности ваших близких. Будьте внимательны на дорогах», — подытожил главный госавтоинспектор Башкирии.
Ранее в Благовещенске сотрудники ГАИ остановили нетрезвого подростка без прав за рулём «Приоры», сообщал Башинформ.
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