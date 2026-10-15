В Башкирии задержали нетрезвого подростка за рулем «Приоры»

В Благовещенске сотрудники ГАИ остановили нетрезвого подростка без прав за рулём «Приоры».

На улице Коммунистической экипаж ДПС остановил отечественную легковушку для проверки документов. При общении с юношей-водителем стало очевидно, что он выпил. Освидетельствование на месте показало 0,562 мг/литр в выдыхаемом воздухе, что в 3,5 раза превышает максимально допустимую норму.

Кроме того, выяснилось, что нарушитель не имеет водительского удостоверения.

Родители отказались приезжать на место к сыну. Поэтому сотрудники госавтоинспекции вызвали представителей органов опеки, в присутствии которых несовершеннолетний нарушитель был официально отстранён от управления автомобилем.

В отношении юноши составили административный протокол. Дальнейшая судьба подростка и меры, которые будут приняты в отношении семьи, предстоит определить комиссии по делам несовершеннолетних, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Ранее в Ишимбае подросток на «девятке» устроил погоню с полицией.