В Башкирии подросток на «девятке» устроил погоню с полицией

В Ишимбае госавтоинспекторы задержали несовершеннолетнего «шумахера», который без спроса сель за руль «девятки» дедушки.

На законные требования сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Сначала на скорости ехал по улицам города, потом свернул на проселочную дорогу. Правда, погоня закончилась для юного водителя неудачно. Когда понял, что автомобиль дальше не проедет, попытался убежать на своих двоих. Но и такой способ не помог избежать ответственности - бегущего по полю подростка госавтоинспекторы задержали.

В отношении него составили административные протоколы за управление транспортом без водительского удостоверения и игнорирование требования остановиться. Подростку грозит постановка на профилактический учёт в инспекции по делам несовершеннолетних. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних взрослым грозит штраф, предусмотренный статьей 5.35 КоАП РФ. Автомобиль задержали и переместили на штрафстоянку.

Ранее стало известно, что в Белебее будут судить женщину, которая передала ключи от своего автомобиля «Дэу Нексия» 16-летнему сыну, не имевшему прав. Подросток в ночное время сел за руль в нетрезвом виде, в салоне находились его товарищи. В какой-то момент ребенок не справился с управлением, произошла авария, в которой погибли четыре человека.