В Башкирии будут судить женщину за передачу машины сыну, устроившему ДТП

По информации республиканской прокуратуры, в апреле 2026 года 45-летняя жительница Белебеевского района передала ключи от своего автомобиля «Дэу Нексия» 16-летнему сыну, не имевшему прав. Подросток в ночное время сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне находились четверо пассажиров. На дороге общего пользования несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП все четыре пассажира скончались на месте от полученных травм. Сам водитель-подросток выжил, получив вред здоровью средней тяжести.
Женщина свою вину в совершении преступления не признала. Уголовное дело в отношении нее направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
В отношении самого подростка возбуждено и уже рассматривается в суде отдельное уголовное дело.
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