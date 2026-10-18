Стало известно, сколько человек заболело гриппом и ОРВИ в Башкирии

Специалисты рекомендуют сделать прививку и обезопасить себя от болезни. Отмечается, что прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

На сегодня 500 тысяч жителей республики прошли вакцинацию против гриппа.

Ранее Башинформ писал о самых распространённых заблуждениях про вакцинацию.