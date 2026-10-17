В Уфе чиновники вышли на общегородской субботник

В Уфе сегодня, 17 октября, проходит общегородской субботник. На уборку полными составами вышли администрации городских районов, к ним присоединились жилищные и коммунальные службы, студенты, школьники и неравнодушные жители.
В своих соцсетях главы уфимских районов показали ход уборки в погожий октябрьский день. К сожалению, это последние тёплые выходные не только в Башкирии, но и во всей европейской части России. На следующей неделе синоптики обещают установление настоящей осенней погоды.
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