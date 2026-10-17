В частном секторе Уфы сбрасывали стоки в озеро

В Уфе по жалобе местных жителей инспекторы минэкологии с коллегами провели рейд по озеру Долгому в Нижегородке. Сообщалось, что в водоём сливают неочищенные стоки. Эта часть микрорайона, действительно, не оснащена централизованной канализацией.
Обследование показало: некоторые домовладения действительно оборудовали себе такие системы водоотведения с выходом в водоём. Будут приняты меры реагирования, сообщили в минэкологии РБ. Ранее сообщали, сколько диких животных попали в ДТП за неделю.
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