В частном секторе Уфы сбрасывали стоки в озеро

В Уфе по жалобе местных жителей инспекторы минэкологии с коллегами провели рейд по озеру Долгому в Нижегородке. Сообщалось, что в водоём сливают неочищенные стоки. Эта часть микрорайона, действительно, не оснащена централизованной канализацией.

Обследование показало: некоторые домовладения действительно оборудовали себе такие системы водоотведения с выходом в водоём. Будут приняты меры реагирования, сообщили в минэкологии РБ. Ранее сообщали, сколько диких животных попали в ДТП за неделю.