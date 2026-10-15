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22:56 (UTC+5), 15 Октября 2026

Минэкологии Башкирии предупредило о сезонной активности животных на дорогах

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соцсети Нияза Фазылова МАКС
Фото: соцсети Нияза Фазылова | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

За прошедшую неделю в Башкирии зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Об этом сообщил министр экологии и природопользования республики Нияз Фазылов.

При авариях в Иглинском, Белорецком, Кармаскалинском и Уфимском районах пострадали два лося (один выжил), два кабана, а также два марала, занесённых в Красную книгу Республики Башкортостан. Ущерб охотничьим ресурсам составил 280 тысяч рублей.

С начала года на дорогах региона зарегистрировано 69 столкновений с лосями, 47 — с косулями, 8 — с кабанами, 2 — с маралами и 1 — с зайцем. Общая сумма ущерба превысила 7 млн рублей.

«В сентябре–октябре отмечается сезонная активность животных: они чаще выходят на проезжую часть ранним утром и в сумерках. Животные появляются внезапно, и времени на торможение почти не остаётся», — сказал Нияз Фазылов.

Министр обратился к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим, особенно вблизи лесных массивов, и быть предельно внимательными.

«Прошу водителей соблюдать скоростной режим, особенно вблизи лесных массивов, и быть предельно внимательными. Если животное выжило, не приближайтесь к нему — раненый зверь опасен. Сообщите о происшествии в ГИБДД и охотнадзор. Берегите себя и помните, что вас ждут дома», — подчеркнул Нияз Фазылов.

Ранее минэкологии Башкирии изучило завоз в республику лошадей Пржевальского

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