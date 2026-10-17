В Башкирии отметили 5-летний юбилей Всероссийской литпремии «Душа природы»

Юбилей премии, а также церемония награждения победителя и лауреатов конкурса прошли в минувшую пятницу в городском дворце культуры «Родина». Как и в предыдущие годы, конкурс на соискание премии «Душа природы» вызвал у пишущих о природе большой интерес — в оргкомитет поступило 150 заявок, авторы которых представляют 47 регионов России и пять зарубежных стран.
По результатам оценки членами Большого жюри в длинный список Всероссийской литературной премии «Душа природы» этого года вошли 15 прозаиков, из которых был сформирован короткий список из пяти финалистов. Ими стали:
— Наталья Кадомцева, за книгу «Вкусите, люди, волонтёрской доли» (Пензенская область, с. Бессоновка);
— Вячеслав Лямкин, за роман «Янтарные слёзы Ини» (Алтайский край, г. Бийск);
— Разиля Рыскужина, за сборник рассказов «Чарующая мелодия» (Республика Башкортостан, г. Уфа).
— Светлана Потапова, за роман «Зелёная война» (г. Севастополь);
— Алексей Пранов, за сборник рассказов и очерков «Золотой Борок» (Смоленская область, г. Рославль).
Почётными гостями церемонии вручения премии «Душа природы» 2026 года стали Геннадий Иванов — первый заместитель ответственного секретаря правления Союза писателей России; Камиль Зиганшин - председатель жюри, инициатор Всероссийской литературной премии «Душа природы», народный писатель Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры России и Башкортостана, лауреат Государственной премии Президента России, учредитель и председатель Фонда защиты диких животных Республики Башкортостан; Сергей Подоприхин — исполняющий обязанности главы администрации Туймазинского района.
Дипломы, специальные статуэтки, а также сертификаты в размере 25 тысяч рублей четверым лауреатам литературной премии «Душа природы» вручали почётные гости, а также члены Большого и Малого жюри: Геннадий Иванов — первый заместитель ответственного секретаря правления Союза писателей России; Алик Шакиров — литературный редактор информационного агентства «Башинформ», заслуженный журналист Российской Федерации, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан, лауреат премии правительства Башкирии им. Шагита Худайбердина и литературной премии им. Гаяна Лукманова; Леонид Соколов — член Союза писателей России и Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, трижды лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», который заочно представил не смогшего приехать на вручение лауреата премии Алексея Пранова — диплом и статуэтка ему будут направлены по почте; Леонид Иванов — член Союза писателей России, главный редактор литературно-художественного альманаха «Врата Сибири», действительный член (академик) Международной финно-угорской академии наук, Евразийской академии телевидения и радио, Академии российской литературы, почётный работник культуры и искусства Тюменской области.
Победителем пятого, юбилейного конкурса Всероссийской литературной премии «Душа природы» за 2026 год признан Вячеслав Лямкин из города Бийска Альтайского края за роман «Янтарные слёзы Ини».
Ленту победителя, специальную статуэтку, а также сертификат в размере 100 тысяч рублей вручили Леонид Иванов и Сергей Подоприхин.
Членам Большого жюри были вручены Благодарственные письма администрации Туймазинского района за многолетнее сотрудничество и поддержку конкурса на соискание Всероссийской литературной премии «Душа природы».
В этом году не смогла приехать на церемонию награждения бессменный член Большого жюри Альфия Галимуллина — литературовед, литературный критик, доктор педагогических наук, профессор кафедры русской литературы Казанского федерального университета, член Союза писателей Республики Татарстан, член Союза переводчиков России, действительный член Петровской академии наук и искусств. Её вклад в работу жюри невозможно переоценить. Альфия Фоатовна обратилась к собравшимся по видеосвязи. Она, в частности, отметила, что с каждым годом география конкурса расширяется. Хотя конкурс и называется всероссийским, но он давно уже перешагнул границы нашей страны. За прошедшие пять лет на конкурс были представлены произведения самых разных литературных жанров, и возраст его участников самый разный, от молодых, 20-летних авторов до умудрённых жизненным опытом маститых писателей.
Не смогший присутствовать на церемонии подведения итогов конкурса, лауреат литературной премии «Душа природы» этого года Алексей Пранов из города Рославль Смоленской области также обратился к участникам торжества по видеосвязи. Он сказал, что к природе нельзя относиться с потребительской точки зрения, только как к источнику обогащения. Дикие животные не просто ресурс, их нужно защищать, оберегать, давать им право и возможность на спокойную жизнь. Именно это бережное отношение к природе Алексей Пранов, всю жизнь посвятивший охране природы, будучи охотоведом-биологом, госинспектором рыбохраны, охотинспектором, старается показывать в своих произведениях, представлять представителей дикой природы не как часть добычи или наживы, а как часть животного мира. По словам Пранова, конкурс «Душа природы» — по-настоящему важное и нужное дело, он не просто собирает талантливые произведения, а собирает ещё и хороших людей, для которых природа не фон, а ценность, которую нужно беречь и о которой нужно постоянно говорить.
Во время церемонии награждения победителя и лауреатов литературной премии «Душа природы» членами жюри был отмечен высокий профессиональный уровень авторов. Абсолютное большинство работ написано достаточно хорошим русским языком, с увлекательными сюжетами, интересными персонажами. Среди авторов и профессиональные писатели, и начинающие литераторы, а также рядовые граждане, искренне любящие природу, зверей, домашних и диких животных, профессиональные охотники, егеря, работники заповедников, особо охраняемых природных территорий.
Церемония награждения чередовалась концертными номерами, показанными мастерами культуры и детскими коллективами города Туймазы и Туймазинского района. Лауреаты, а также члены жюри премии «Душа природы» побывали в гимназии № 1 г. Туймазы, им показали достопримечательности города и республики.
Как отметил, выступая на торжестве, председатель жюри премии, известный уфимский писатель и путешественник Камиль Зиганшин, литературная премия «Душа природы» является одной из самых престижных. В подтверждение этого он привёл слова первого секретаря Союза писателей России Николая Иванова, которые он высказал в городе Туймазы на предыдущей церемонии чествования лауреатов этого конкурса. Тогда Иванов сказал, что необходимость подобной премии давно уже была очевидна. «Душа природы» направлена не только на экологическое и природоохранное измерение, она также стоит на страже духовной безопасности нашего отечества. В заключение первый секретарь Союза писателей РФ добавил, что на сегодня в России есть две главные литературные премии — «Слово» и «Душа природы».
По словам Зиганшина, конкурс на соискание победителей и лауреатов Всероссийской литературной премии «Душа природы» за уже пятилетнюю историю показал свою актуальность, жизнеспособность, большую заинтересованность всех, кто пишет о природе, её флоре и фауне, домашних и диких животных, об их охране.
Конкурс на соискание победителей и лауреатов Всероссийской литературной премии «Душа природы» становится уже традиционным, ежегодным. Впервые он прошел в 2022 году, церемония первых победителей и лауреатов этого конкурса проходила также в городе Туймазы. За пять лет на конкурс было подано 799 заявок из 50 регионов и 8 зарубежных стран.
Конкурс «Душа природы» организован и учрежден Союзом писателей России, министерством культуры Республики Башкортостан, администрацией Туймазинского района, ГК «НЕРАЛ» и региональным отделением Русского географического общества в Республике Башкортостан. Целью конкурса является поощрение писателей, пишущих о природе, воспитывающих бережное отношение к животному и растительному миру.
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