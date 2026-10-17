В Башкирии отметили 5-летний юбилей Всероссийской литпремии «Душа природы»

В этом году не смогла приехать на церемонию награждения бессменный член Большого жюри Альфия Галимуллина — литературовед, литературный критик, доктор педагогических наук, профессор кафедры русской литературы Казанского федерального университета, член Союза писателей Республики Татарстан, член Союза переводчиков России, действительный член Петровской академии наук и искусств. Её вклад в работу жюри невозможно переоценить. Альфия Фоатовна обратилась к собравшимся по видеосвязи. Она, в частности, отметила, что с каждым годом география конкурса расширяется. Хотя конкурс и называется всероссийским, но он давно уже перешагнул границы нашей страны. За прошедшие пять лет на конкурс были представлены произведения самых разных литературных жанров, и возраст его участников самый разный, от молодых, 20-летних авторов до умудрённых жизненным опытом маститых писателей.

Не смогший присутствовать на церемонии подведения итогов конкурса, лауреат литературной премии «Душа природы» этого года Алексей Пранов из города Рославль Смоленской области также обратился к участникам торжества по видеосвязи. Он сказал, что к природе нельзя относиться с потребительской точки зрения, только как к источнику обогащения. Дикие животные не просто ресурс, их нужно защищать, оберегать, давать им право и возможность на спокойную жизнь. Именно это бережное отношение к природе Алексей Пранов, всю жизнь посвятивший охране природы, будучи охотоведом-биологом, госинспектором рыбохраны, охотинспектором, старается показывать в своих произведениях, представлять представителей дикой природы не как часть добычи или наживы, а как часть животного мира. По словам Пранова, конкурс «Душа природы» — по-настоящему важное и нужное дело, он не просто собирает талантливые произведения, а собирает ещё и хороших людей, для которых природа не фон, а ценность, которую нужно беречь и о которой нужно постоянно говорить.

Во время церемонии награждения победителя и лауреатов литературной премии «Душа природы» членами жюри был отмечен высокий профессиональный уровень авторов. Абсолютное большинство работ написано достаточно хорошим русским языком, с увлекательными сюжетами, интересными персонажами. Среди авторов и профессиональные писатели, и начинающие литераторы, а также рядовые граждане, искренне любящие природу, зверей, домашних и диких животных, профессиональные охотники, егеря, работники заповедников, особо охраняемых природных территорий.

Церемония награждения чередовалась концертными номерами, показанными мастерами культуры и детскими коллективами города Туймазы и Туймазинского района. Лауреаты, а также члены жюри премии «Душа природы» побывали в гимназии № 1 г. Туймазы, им показали достопримечательности города и республики.

Как отметил, выступая на торжестве, председатель жюри премии, известный уфимский писатель и путешественник Камиль Зиганшин, литературная премия «Душа природы» является одной из самых престижных. В подтверждение этого он привёл слова первого секретаря Союза писателей России Николая Иванова, которые он высказал в городе Туймазы на предыдущей церемонии чествования лауреатов этого конкурса. Тогда Иванов сказал, что необходимость подобной премии давно уже была очевидна. «Душа природы» направлена не только на экологическое и природоохранное измерение, она также стоит на страже духовной безопасности нашего отечества. В заключение первый секретарь Союза писателей РФ добавил, что на сегодня в России есть две главные литературные премии — «Слово» и «Душа природы».

По словам Зиганшина, конкурс на соискание победителей и лауреатов Всероссийской литературной премии «Душа природы» за уже пятилетнюю историю показал свою актуальность, жизнеспособность, большую заинтересованность всех, кто пишет о природе, её флоре и фауне, домашних и диких животных, об их охране.

Конкурс на соискание победителей и лауреатов Всероссийской литературной премии «Душа природы» становится уже традиционным, ежегодным. Впервые он прошел в 2022 году, церемония первых победителей и лауреатов этого конкурса проходила также в городе Туймазы. За пять лет на конкурс было подано 799 заявок из 50 регионов и 8 зарубежных стран.

Конкурс «Душа природы» организован и учрежден Союзом писателей России, министерством культуры Республики Башкортостан, администрацией Туймазинского района, ГК «НЕРАЛ» и региональным отделением Русского географического общества в Республике Башкортостан. Целью конкурса является поощрение писателей, пишущих о природе, воспитывающих бережное отношение к животному и растительному миру.







