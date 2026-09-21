Определён длинный список Всероссийской литпремии «Душа природы» – 2026

Завершён приём заявок на юбилейную, проводимую в этом году в пятый раз Всероссийскую литературную премию «Душа природы». Как сообщил «Башинформу» председатель Малого жюри конкурса Камиль Зиганшин, в длинный список финалистов литературной премии вошли 16 прозаиков:

— Геннадий Веретельников, военно-исторический роман «Шикбарс» (Республика Крым, г. Симферополь);

— Наталья Кадомцева, книга «Вкусите, люди, волонтёрской доли» (Пензенская область, с. Бессоновка);

— Ольга Клушина, повесть «Там, где молчит лес» (г. Москва);

— Геннадий Косточаков, сборник рассказов «Ветер, медведь и другие люди» (Кемеровская область, г. Новокузнецк);

— Вячеслав Лямкин, роман «Янтарные слёзы Ини» (Алтайский край, г. Бийск);

— Наталья Мелёхина, сборник рассказов «Животинки из Путинки» (г. Вологда);

— Вячеслав Нескоромных, сборник повестей «Континент, плывущий в океане (г. Красноярск);

— Сергей Попов-Соснин, сборник рассказов «Времена года. Прогулки с самим собой» (г. Москва);

— Светлана Потапова, роман «Зелёная война» (г. Севастополь);

— Алексей Пранов, сборник рассказов и очерков «Золотой Борок» (Смоленская обл., г. Рославль);

— Сергей Пупышев, роман «Пустошь Великая» (Республика Карелия, г. Петрозаводск);

— Светлана Радаева, сказка «Ёлкины из избушки Бабы Яги» (Тюменская область, г. Ишим);

— Разиля Рыскужина, сборник рассказов «Чарующая мелодия» (Республика Башкортостан, г. Уфа);

— Надежда Середина, сборник рассказов «Пойдём на Баранку» (Московская область, г. Чехов);

— Инга Сомс, книга «Утка Руся летит на юг» (г. Санкт-Петербург);

— Лев Сысорев, книга «Города и моря» (г. Владивосток).

Всего в оргкомитет поступило 150 заявок, авторы которых представляют 47 регионов России и пять зарубежных стран. Теперь к работе приступило Малое жюри, которому предстоит определить короткий список. Церемония объявления победителя и лауреатов премии пройдет 16 октября в городе Туймазы Республики Башкортостан.

Всероссийская литературная премия «Душа природы» учреждена Союзом писателей России, администрацией Туймазинского района Башкирии, ГК «Нерал» и региональным отделением Русского географического общества в Республике Башкортостан. Инициатором учреждения литературной премии выступил наш знаменитый земляк, уроженец Туймазинского района, руководитель «Фонда защиты диких животных», заслуженный работник культуры России и Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Президента России, известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин.

Победитель конкурса получает премию в размере 100 000 рублей, диплом и оригинальную статуэтку, лауреаты — 25 000 рублей, диплом и оригинальную статуэтку. Целью конкурса является поощрение писателей, пишущих о природе, воспитывающих бережное отношение к животному и растительному миру.

Впервые конкурс прошел в 2022 году, в первый же год на него было прислано 257 заявок. Церемония награждения первых победителей и лауреатов конкурса проходила в городе Туймазы Башкортостана, последующие также проходили в этом городе.