В Уфе в субботу ограничат движение по арочному мосту

В Уфе 17 октября с 12 до 20 часов на мосту в створе ул. Воровского запланированы дорожные работы. Как сообщили в мэрии, две полосы проезжей части будут перекрываться поочерёдно.

Также в субботу в течение дня ремонт проведут на участке Новоалександровского шоссе.