В северной промзоне Уфы ограничат участок шоссе

В Уфе 17 октября ограничат движение на Новоалександровском шоссе с 9 до 17 часов на участке между Соединительным шоссе и ул. Федоровской. Запланирован ямочный ремонт, полосы будут перекрывать по одной, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что создаётся реестр всех дорожных ограничений в стране, откуда информация будет оперативно поступать в онлайн-карты.