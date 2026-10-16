В России все ограничения на дорогах соберут в одном месте

В России планируется создание единого реестра, куда войдут сведения обо всех ограничениях на всех дорогах — федеральных, региональных или местных. Об этом сообщает минтранс РФ. Соответствующий законопроект прошёл первое чтение в Госдуме.

Информацию в реестр будут вносить Росавтодор, «Автодор», власти субъектов и муниципалитетов – всего более 15 тыс. участников.

Какие данные внесут: наименование дороги и конкретный участок, параметры и сроки ограничения, возможную схему объезда.

Эти сведения из реестра будут подгружаться из реестра в онлайн-карты и другие агрегаторы, которыми пользуются водители.

Ранее сообщали: также в России создаётся единая база Службы 112.