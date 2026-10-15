В России создадут единую базу данных для службы «112»

Данные о происшествиях из всех региональных систем «112» планируют собрать в одну общую базу — ГИС ЦССИ-112. За ее работу будет отвечать МЧС России.

Благодаря этому диспетчеры и власти смогут видеть информацию о чрезвычайных ситуациях в режиме реального времени. Это поможет быстрее анализировать обстановку и принимать решения. Законопроект также упростит совместную работу разных ведомств по обеспечению безопасности граждан.

Ранее в Башкирии изменили составы призывных комиссий.