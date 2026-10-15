В Башкирии изменили составы призывных комиссий

Глава Башкирии подписал указ, которым вносятся изменения в составы призывных комиссий. Документ уже вступил в силу.

Как стало известно «Башинформу» после его изучения, обновились составы призывных комиссий в Балтачевском, Благоварском, Буздякском, Бурзянском, Зианчуринском, Ишимбайском, Кугарчинском, Татышлинском районах.

Напомним, в Башкирии продолжается осенний призыв на срочную службу. Все, что нужно знать призывникам и их родителям, «Башинформ» собрал здесь.