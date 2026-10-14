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08:30 (UTC+5), 14 Октября 2026

Осенний призыв-2026 в Башкирии: что нужно знать

В Башкирии продолжается призыв на срочную службу в рядах российской армии. «Башинформ» собрал всю полезную информацию для будущих солдат и их семей.

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Новобранцы из Башкирии
Новобранцы из Башкирии
Фото: Пресс-служба военного комиссариата РБ | Предоставлено "Башинформу"
Ляйсан Закирова

План призыва

В рамках осеннего периода отправок в 2026 году к местам прохождения службы уедут более 3,5 тысячи новобранцев, сообщили «Башинформу» в военном комиссариате республики. Для сравнения, осенью 2025 года из Башкирии уехали проходить срочную службу более 3,5 тысячи новобранцев. Весной 2026 года — около 5,5 тысячи ребят. 

Первые отправки со сборного пункта в войска начались с 10 октября и продлятся до 31 декабря. К местам несения службы пока уехали около 200 ребят.

Отдельно напомним, что призывным в России считается возраст от 18 до 30 лет.

Что дает служба в армии?

Не секрет, что для многих молодых людей армия становится школой жизни. За год службы вчерашние мальчики становятся мужчинами, ответственными, дисциплинированными, мужественными. На встрече со школьниками в парке «Патриот» Глава Башкирии неоднократно подчеркивал, что навыки, полученные в армии, часто пригождаются во взрослой жизни.

«В армии вы выходите во взрослую жизнь и становитесь в какой-то степени самостоятельными. Многое вам придется делать самим без помощи ваших родителей. Навык проживания в мужском коллективе и выстраивания отношений очень важен. Ну и физически вы становитесь более крепкими и выносливыми», – говорил Радий Хабиров. 

К тому же, для тех, кто хочет связать свое будущее с государственной и муниципальной службой, работой в правоохранительных органах, срочная служба является обязательным трамплином.

«Очень многое в жизни будет зависеть от того, служили ли вы в армии или нет. К примеру, работа на государственных должностях, в судебной системе или правоохранительных органах требует прохождения срочной службы. Кроме того, армия – хорошая школа жизни».
Хабиров Радий Фаритович
Глава Республики Башкортостан

Новые правила

Самое важное изменение законодательства — с 2026 года призывные мероприятия стали круглогодичными. То есть медицинские освидетельствования и заседания призывной комиссии проходят с 1 января по 31 декабря. Значит, повестку на медкомиссию теперь могут вручить в любое время года, но сами отправки в войска по-прежнему жестко привязаны к двум сезонам.

Второе новшество - повестки могут быть как бумажными, так и электронными. Сведения о вызове в военкомат размещаются в Едином реестре повесток.  По закону, повестка считается официально врученной по истечении 7 дней после ее размещения в реестре.

Отсрочку теперь предоставляют также без явки в военкомат, дистанционно. Как сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, в рамках текущего призыва 350 тысяч россиян уже получили отсрочку. В систему автоматически поступили данные о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах и других лицах.

Где и кем служить?

Большинство новобранцев сначала попадут в учебные соединения для освоения техники и получения специальности, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Из Башкирии новобранцы убывают во все виды и роды войск. 

Военный комиссариат в очередной раз подчеркивает: военнослужащие по призыву не привлекаются к задачам в зоне СВО и не будут служить на территории новых регионов.

«Срок военной службы остается неизменным — один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Те же, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания».
Михаил Александрович Блажевич
Военный комиссар Республики Башкортостан

Что можно взять с собой на сборный пункт? 

  • Паспорт, повестку, водительское удостоверение (при наличии).
  • Простой кнопочный телефон без камеры и мобильного интернета.
  • Средства личной гигиены: зубную щетку, пасту, мыло в мыльнице, бритвенные принадлежности, рулон туалетной бумаги.
  • Небольшую сумму наличными (3 000 – 5 000 рублей мелкими купюрами) на личные расходы до прибытия в часть.

Отметим, что каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.

Что будет, если не явиться по повестке?

Если призывник не явился в военкомат в течение 20 дней после даты, указанной в повестке, автоматически вступает в силу ряд жестких временных мер:

  • Запрет на выезд из Российской Федерации (действует сразу после публикации повестки в реестре);
  • Запрет на регистрацию ИП и статуса самозанятого;
  • Приостановка права на управление автомобилем и регистрацию транспортных средств;
  • Отказ в получении кредитов и займов;
  • Запрет на сделки с недвижимостью.

Кроме того, жителям Башкирии напоминают: административный штраф за неявку без уважительной причины составляет от 10 000 до 30 000 рублей. 

Полезные контакты:

В военном комиссариате Республики Башкортостан работает общественная приёмная (консультационно-правовой пункт), куда можно позвонить по номеру 8(347) 228-02-92, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 17.00.

Кроме того, действуют и другие номера телефонов, по которым можно задать все интересующие вопросы относительно осеннего призыва:

Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу —8 (347) 253-13-48 (с 9.00 до 18.00).

Военная прокуратура Уфимского гарнизона — 8(347) 250-05-10 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).

Уфимский гарнизонный военный суд — 8(347) 259-14-83 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).

Экстренная психологическая помощь, республиканский молодёжный психологический центр 8(347) 276-56-12 (ежедневно с 9.00 до 00.00).

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
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