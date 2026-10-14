План призыва

В рамках осеннего периода отправок в 2026 году к местам прохождения службы уедут более 3,5 тысячи новобранцев, сообщили «Башинформу» в военном комиссариате республики. Для сравнения, осенью 2025 года из Башкирии уехали проходить срочную службу более 3,5 тысячи новобранцев. Весной 2026 года — около 5,5 тысячи ребят.

Первые отправки со сборного пункта в войска начались с 10 октября и продлятся до 31 декабря. К местам несения службы пока уехали около 200 ребят.

Отдельно напомним, что призывным в России считается возраст от 18 до 30 лет.

Что дает служба в армии?

Не секрет, что для многих молодых людей армия становится школой жизни. За год службы вчерашние мальчики становятся мужчинами, ответственными, дисциплинированными, мужественными. На встрече со школьниками в парке «Патриот» Глава Башкирии неоднократно подчеркивал, что навыки, полученные в армии, часто пригождаются во взрослой жизни.

«В армии вы выходите во взрослую жизнь и становитесь в какой-то степени самостоятельными. Многое вам придется делать самим без помощи ваших родителей. Навык проживания в мужском коллективе и выстраивания отношений очень важен. Ну и физически вы становитесь более крепкими и выносливыми», – говорил Радий Хабиров.

К тому же, для тех, кто хочет связать свое будущее с государственной и муниципальной службой, работой в правоохранительных органах, срочная служба является обязательным трамплином.