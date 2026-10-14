В рамках осеннего периода отправок в 2026 году к местам прохождения службы уедут более 3,5 тысячи новобранцев, сообщили «Башинформу» в военном комиссариате республики. Для сравнения, осенью 2025 года из Башкирии уехали проходить срочную службу более 3,5 тысячи новобранцев. Весной 2026 года — около 5,5 тысячи ребят.
Первые отправки со сборного пункта в войска начались с 10 октября и продлятся до 31 декабря. К местам несения службы пока уехали около 200 ребят.
Отдельно напомним, что призывным в России считается возраст от 18 до 30 лет.
Не секрет, что для многих молодых людей армия становится школой жизни. За год службы вчерашние мальчики становятся мужчинами, ответственными, дисциплинированными, мужественными. На встрече со школьниками в парке «Патриот» Глава Башкирии неоднократно подчеркивал, что навыки, полученные в армии, часто пригождаются во взрослой жизни.
«В армии вы выходите во взрослую жизнь и становитесь в какой-то степени самостоятельными. Многое вам придется делать самим без помощи ваших родителей. Навык проживания в мужском коллективе и выстраивания отношений очень важен. Ну и физически вы становитесь более крепкими и выносливыми», – говорил Радий Хабиров.
К тому же, для тех, кто хочет связать свое будущее с государственной и муниципальной службой, работой в правоохранительных органах, срочная служба является обязательным трамплином.
Самое важное изменение законодательства — с 2026 года призывные мероприятия стали круглогодичными. То есть медицинские освидетельствования и заседания призывной комиссии проходят с 1 января по 31 декабря. Значит, повестку на медкомиссию теперь могут вручить в любое время года, но сами отправки в войска по-прежнему жестко привязаны к двум сезонам.
Второе новшество - повестки могут быть как бумажными, так и электронными. Сведения о вызове в военкомат размещаются в Едином реестре повесток. По закону, повестка считается официально врученной по истечении 7 дней после ее размещения в реестре.
Отсрочку теперь предоставляют также без явки в военкомат, дистанционно. Как сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, в рамках текущего призыва 350 тысяч россиян уже получили отсрочку. В систему автоматически поступили данные о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах и других лицах.
Большинство новобранцев сначала попадут в учебные соединения для освоения техники и получения специальности, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Из Башкирии новобранцы убывают во все виды и роды войск.
Военный комиссариат в очередной раз подчеркивает: военнослужащие по призыву не привлекаются к задачам в зоне СВО и не будут служить на территории новых регионов.
Отметим, что каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.
Если призывник не явился в военкомат в течение 20 дней после даты, указанной в повестке, автоматически вступает в силу ряд жестких временных мер:
Кроме того, жителям Башкирии напоминают: административный штраф за неявку без уважительной причины составляет от 10 000 до 30 000 рублей.
В военном комиссариате Республики Башкортостан работает общественная приёмная (консультационно-правовой пункт), куда можно позвонить по номеру 8(347) 228-02-92, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 17.00.
Кроме того, действуют и другие номера телефонов, по которым можно задать все интересующие вопросы относительно осеннего призыва:
Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу —8 (347) 253-13-48 (с 9.00 до 18.00).
Военная прокуратура Уфимского гарнизона — 8(347) 250-05-10 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).
Уфимский гарнизонный военный суд — 8(347) 259-14-83 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).
Экстренная психологическая помощь, республиканский молодёжный психологический центр 8(347) 276-56-12 (ежедневно с 9.00 до 00.00).
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