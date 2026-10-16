В Уфе ограничат движение на улице Крупской

В Уфе на улице Крупской временно ограничат движение автотранспорта на участке от улицы Достоевского до улицы Кирова.

Как сообщили в столичной администрации, ограничение будет действовать с 21:00 часов 16 октября до 07:00 часов 17 октября, а также с 21:00 часов 17 октября до 07:00 часов 18 октября.

В мэрии уточнили, что ограничения вводятся в связи с проведением комплексной уборки.

Также в Уфе 17 октября с 12 до 20 часов на мосту в створе улицы Воровского запланированы дорожные работы, сообщал ранее «Башинформ».