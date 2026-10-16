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10:02 (UTC+5), 16 Октября 2026

В Башкирии запустили два жилищных онлайн-сервиса для льготников

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Инсаф Хужабирганов архив ИА «Башинформ»
Фото: Инсаф Хужабирганов | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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На региональном портале Госуслуг начали работу два жилищных сервиса для льготной категории жителей Башкирии. Новые сервисы называются «Включение в список многодетных семей, имеющих право на получение жилищного сертификата» и «Включение граждан в реестр отдельных категорий граждан.

Создание таких сервисов — одна из ключевых целей национального проекта «Экономика данных», отметил министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин

«Наше приоритетное направление работы — это перевод услуг в электронный формат. Это комплексная и большая работа, которая позволит гражданам получать востребованные услуги, не выходя из дома. Например, сейчас уже 98% всех заявлений по массовым социально значимым услугам поступают в электронном виде», — прокомментировал Разумикин.

Новые услуги разделены на подуслуги, например, услуга включения в список многодетных для получения жилищного сертификата содержит 5 подуслуг: включение в список многодетных семей, исключение из списка, выдача дубликата сертификата, оплата жилого помещения по сертификату и замена жилищного сертификата.

«Электронные сервисы облегчают работу: меньше бумаг, быстрее согласования. Жители получают услугу быстро и без лишней волокиты, не выходя из дома. Цифровизация строительной отрасли — один из наших приоритетов, которая делает процессы прозрачнее и удобнее для людей», — отметил министр строительства и архитектуры региона Павел Сафонов.

Ранее сообщалось, что на Госуслугах появится «красная кнопка» для защиты от мошенников.

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