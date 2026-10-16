В Башкирии призвали вводить превентивные меры по исполнению закона о языках

Сегодня, 16 октября, в Госсобрании Башкирии состоялось заседание комитета по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту. На заседании заслушивалась информация глав администраций муниципальных районов и городских округов республики по вопросу исполнения закона республики «О языках народов Республики Башкортостан».

Перед депутатами выступили главы администраций Кигинского и Чекмагушевского районов, а также представитель администрации Абзелиловского района

По итогам обсуждения был сделан акцент на необходимости усиления профилактической работы. Как отметил в ходе заседания председатель комитета Айбулат Хажин, сегодня практически ни от одного из выступающих не прозвучало информации о превентивных мерах.

«Предупреждение выдаётся, а вот превентивные меры, о чём мы уже давно с вами говорим, — это составление протоколов об административных правонарушениях, если не выполняет предписания терминологической комиссии, не предпринимаются. Вот эту практику надо всё-таки, я считаю, внедрять», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Башкирии утвердили правила оформления вывесок на башкирском языке.