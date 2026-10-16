Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
13:08 (UTC+5), 16 Октября 2026

В Башкирии призвали вводить превентивные меры по исполнению закона о языках

Председатель комитета по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту ГС РБ Айбулат Хажин активнее внедрять в практику более суровое наказание для нарушителей.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Сегодня, 16 октября, в Госсобрании Башкирии состоялось заседание комитета по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту. На заседании заслушивалась информация глав администраций муниципальных районов и городских округов республики по вопросу исполнения закона республики «О языках народов Республики Башкортостан».

Перед депутатами выступили главы администраций Кигинского и Чекмагушевского районов, а также представитель администрации Абзелиловского района

По итогам обсуждения был сделан акцент на необходимости усиления профилактической работы. Как отметил в ходе заседания председатель комитета Айбулат Хажин, сегодня практически ни от одного из выступающих не прозвучало информации о превентивных мерах.

«Предупреждение выдаётся, а вот превентивные меры, о чём мы уже давно с вами говорим, — это составление протоколов об административных правонарушениях, если не выполняет предписания терминологической комиссии, не предпринимаются. Вот эту практику надо всё-таки, я считаю, внедрять», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Башкирии утвердили правила оформления вывесок на башкирском языке.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru