В Башкирии утвердили правила оформления вывесок на башкирском языке

В республике разработали методические рекомендации по соблюдению закона «О языках народов Республики Башкортостан». Документ устанавливает единые требования для вывесок, табличек, указателей и официальных документов.

Теперь вся публичная информация — от названий организаций до графиков работы — должна дублироваться на двух государственных языках: русском и башкирском. При этом оба текста должны быть равнозначными по содержанию и объёму: сокращать перевод или делать его упрощённым запрещено.

Важное требование касается визуального оформления: шрифт, размер букв, цвет и контрастность должны быть одинаковыми для обеих языковых версий. При горизонтальном расположении башкирский текст размещается слева, русский — справа, при вертикальном — башкирский сверху, русский снизу.

Особое внимание в рекомендациях уделено правильному использованию башкирского алфавита. Специфические буквы — ә, ө, ү, ҫ, ҙ, һ, ҡ, ғ, ң — должны быть написаны без ошибок, которые теперь считаются грубым нарушением законодательства о языках.

Также документ категорически не рекомендует полагаться на автоматические переводчики и требует обращаться к профессиональным лингвистам. В случае сомнений предлагается консультироваться в Институте башкирской энциклопедии Академии наук РБ или в АИС «БашПеревод».

Ранее сообщалось, что педагоги Башкирии поборются за звание лучшего учителя родного языка.