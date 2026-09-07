В Башкирии утвердили правила оформления вывесок на башкирском языке

В республике разработали методические рекомендации по соблюдению закона «О языках народов Республики Башкортостан». Документ устанавливает единые требования для вывесок, табличек, указателей и официальных документов.
Теперь вся публичная информация — от названий организаций до графиков работы — должна дублироваться на двух государственных языках: русском и башкирском. При этом оба текста должны быть равнозначными по содержанию и объёму: сокращать перевод или делать его упрощённым запрещено.
Важное требование касается визуального оформления: шрифт, размер букв, цвет и контрастность должны быть одинаковыми для обеих языковых версий. При горизонтальном расположении башкирский текст размещается слева, русский — справа, при вертикальном — башкирский сверху, русский снизу.
Особое внимание в рекомендациях уделено правильному использованию башкирского алфавита. Специфические буквы — ә, ө, ү, ҫ, ҙ, һ, ҡ, ғ, ң — должны быть написаны без ошибок, которые теперь считаются грубым нарушением законодательства о языках.
Также документ категорически не рекомендует полагаться на автоматические переводчики и требует обращаться к профессиональным лингвистам. В случае сомнений предлагается консультироваться в Институте башкирской энциклопедии Академии наук РБ или в АИС «БашПеревод».
Ранее сообщалось, что педагоги Башкирии поборются за звание лучшего учителя родного языка.
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