В Башкирии ликвидируют и объединят населенные пункты

В Татышлинском районе планируется объединить деревню Никольск и село Верхние Татышлы. По словам председателя совета Татышлинского района Марата Садретдинова, главная причина объединения – отсутствие в Никольске газораспределительных сетей, что не позволяет участвовать в программе догазификации. Согласно федеральной программе, бесплатное подведение газа возможно лишь до границ населенных пунктов, имеющих газораспределительные сети. Сейчас в деревне Никольск проживает 14 человек, домов насчитывается 32, из которых 22 пустуют. Без газа развитие этого населенного пункта будет затруднено. На прошедших публичных слушаниях жители деревни Никольск и села Верхние Татышлы единогласно согласились с объединением. При этом расстояние между населенными пунктами составляет всего около 500 метров.

В Абзелиловском районе под ликвидацию попадает кордон Крутой Лог. Как уточнил председатель совета Абзелиловского района Айбулат Хайбуллин, кордон Крутой Лог был образован в 1930-е годы как временное поселение сотрудников Башкирского государственного природного заповедника. В 2000-е годы в связи с оптимизацией структуры заповедника штат лесников был сокращен. С этого времени в населенном пункте отсутствует постоянное население, никто не зарегистрирован и не проживает. Жилфонд и земельные участки в частной собственности отсутствуют. Таким образом, упразднение бывшего населенного пункта не повлечет никаких социальных последствий. Дополнительных расходов на упразднение из бюджета республики не потребуется.

В Федоровском районе планируется упразднить деревню Сашино, основанную во второй половине 19-го века. Основанием для ликвидации выступает отсутствие в деревне зарегистрированных и проживающих жителей. Нет здесь и какой-либо социальной и инженерной инфраструктуры. Общая площадь деревни – 22 гектара, собственники земли отсутствуют. Ближайшее заселенное село Теняево находится на расстоянии одного километра, райцентр – 9 км.

В Туймазинском районе планируется упразднить деревню Япрыковского пожарного депо, примыкающую к границам села Япрыково. Причина – отсутствие зарегистрированных и проживающих жителей.

Ранее сообщалось, что капитализация земельных участков в Башкирии должна вырасти до 17 трлн рублей.