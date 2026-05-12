Земля в Башкирии должна подорожать на 2 трлн рублей за четыре года

В перечне показателей, которые нужно достичь согласно целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — повышение капитализации земельных ресурсов. В 2026 году совокупная кадастровая стоимость участков в Башкирии составляет 14,9 трлн руб., а к 2030 году она должна достигнуть 17 трлн руб. Добиться этого предполагается более активным вовлечением земель в экономику, а также устранением всех «пробелов» по землевладельцам.
Об этом говорили на совещании в правительстве региона. По данным Росреестра по РБ, в этом году кадастровые работы проведут на почти 28 тыс. участков. «Рост кадастровой стоимости в январе – апреле составил 1%, что соответствует целевой динамике 3% в год», — сообщил руководитель ведомства Пётр Клец.
В ЕГРН «без владельцев» находятся почти 14 тыс. помещений кадастровой стоимостью 40,7 млрд руб. Между там с «невидимых» собственников невозможно получить налог на имущество. Чтобы исправить это, с прошлого года внесли поправку в закон о долевом строительстве: теперь регистрировать права дольщиков должны застройщики.
В регионе нашли для жилищного строительства 3,8 тыс. участков площадью более 6 тыс. га. Из них уже заняты 787 участков площадью 190 га. До 2030 года нужно задействовать под строительство ещё 21,5 тыс. га земель.
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