Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные

В ближайшие три дня на территории Башкирии сохранится солнечная и теплая погода, сообщили синоптики.

По данным Башгидромета, сегодня в республике без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21°.

В субботу, 17 октября, без существенных осадков. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8°, местами до -2°, днем +15,+20°.

В воскресенье, 18 октября, как и накануне, без существенных осадков. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами до -2°, днем +15, +20°.

Ранее синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в ноябре.