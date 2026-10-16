«Печальная ситуация»: неизвестные взломали канал народного артиста Башкирии

Народный артист Башкирии Радик Юльякшин (Элвин Грей) на своей странице поделился, что неизвестные взломали его Google-почту и Youtube-канал с 1 миллионом подписчиков. Певец рассказал, что в Москве с ним случилась печальная ситуация.
«Я записал песню, сходил на радио и вечером зашел на свой Youtube-канал, а его неизвестные люди взломали и переименовали. Миллион подписчиков, 1900 видео... Пока не успели что-то поменять, все видеоролики на канале. Также взломали мою Google-почту. Мы обратились в поддержку. Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой, помогите вернуть канал. Вот такие новости, но песни скоро будут», — обратился к своим поклонникам Элвин Грей.
Ранее певец из Башкирии побывал в гостях у Малахова.
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